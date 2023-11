Schon Pläne für die Adventszeit?

In der Stadt Kassel wird das vorweihnachtliche Markttreiben schon seit langer Zeit mit den weltberühmten Erzählungen der Brüder Grimm verknüpft. Jedes Jahr steht deshalb auch ein anderes der beliebten Märchen im Mittelpunkt des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts. In diesem Jahr ist es Schneewittchen. Lassen Sie sich verzaubern von den vielen Attraktionen wie dem Märchenwald, dem Schloss der bösen Königin oder dem Zwergenhaus.

#4 Weihnachtszauber in Weimar…

…ist das Motto des diesjährigen Weihnachtsmarktes, der vor dem historischen Goethehaus stattfindet. Neben einem festlich geschmückten Tannenbaum und einer beeindruckenden Weihnachtspyramide warten viele Attraktionen für Groß und Klein. In der Märchenhütte können Sie Kerzen basteln und spannenden Geschichten lauschen. An den Wochenenden verzaubern Chöre und Bläser-Ensembles mit weihnachtlichen Klängen. Das Rathaus verwandelt sich in einen lebendigen Adventskalender.