Stress, eine ungesunde Ernährung und Schlaflosigkeit — typische Symptome, die den Alltag vieler Menschen erschweren. Zur Bekämpfung dieser Probleme werden bereits seit mehreren tausend Jahren natürliche Hanfpflanzen verwendet. Durch den Verzehr des Nahrungsergänzungsmittels "CannaPur Complete" kann der Körper seine Balance wiederherstellen und unsere Gesundheit positiv beeinflussen.

In den achtziger Jahren gelang es Wissenschaftlern in wichtigen Bereichen des Gehirns und in den Immunzellen des Körpers Cannabis-Rezeptoren nachzuweisen, welche Cannabinoide in unserem Organismus bilden. Diese sind enorm wichtig für unsere Gesundheit – denn sie beeinflussen unser Nervensystem, unsere Stimmung, Schmerzempfinden und unser Immunsystem.

Durch die Isolierung des berauschenden Wirkstoffes THC der Hanfpflanze konnte zudem die Legalisierung der natürlichen Pflanzen angekurbelt werden, auf denen "CannaPur Complete" basiert. Die natürlichen Cannabinoide aus der Hanfpflanze sind den körpereigenen Cannabinoiden chemisch sehr ähnlich, sodass durch einen Verzehr der menschliche Körper seine Balance wiederherstellen kann.

Das Effect-Food von Dr. Juchheim "CannaPur Complete" beinhaltet 100% decarboxyliertes Cannabis-Extrakt, welches das volle Spektrum an natürlichen Cannabinoiden enthält. Enthalten sind neben den Cannabinoiden verschiedene ätherische Öle, Aminosäuren, Vitamine und Omega-3. Die zertifizierten Cannabis sativa Samen, aus denen das Extrakt gewonnen wird, werden auf kontrollierten Bio-Plantagen in Deutschland angebaut, was die Bioverfügbarkeit der Pflanzen deutlich erhöht.

Durch die unvergleichliche Eigenschaft und Leistungsförderung der inhaltlichen Wirkstoffe ist "CannaPur Complete" eine perfekte Ergänzung für eine gesunde Lebensweise und kann das Behandeln von typischen Alltagsbeschwerden erleichtern.

Sie möchten sich über CannaPur Complete näher informieren? Mehr dazu finden Sie auf "CannaPur Complete". Telefonische Bestellungen und/oder Rückfragen können Sie bei den Beratern von CannaPur vornehmen. Diese erreichen Sie unter: 0211-5585612, oder 0172-5260473.