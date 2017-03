Was tun, wenn Hörgeräte nicht mehr helfen?

Wir von der Initiative www.ich-will-hoeren.de unterstützen Sie gerne bei Ihren Fragen. Schreiben Sie uns an hoerbegleiter@cochlear.com oder rufen Sie uns an, Tel. 0511 - 54 20 441. Hier können Sie zudem das kostenlose Beratungspaket bestellen. Wir vermitteln Ihnen auch gerne den Kontakt zu Experten und CI-Trägern, die über ihre Erfahrungen berichten.

Lässt das Hörvermögen nach, helfen Hörgeräte. Doch was, wenn diese nicht mehr ausreichen? - Dann kann das Cochlea-Implantat (CI) eine Lösung sein, sagt Professor Thomas Lenarz, Direktor der HNO-Klinik und des Deutschen HörZentrums an der Medizinischen Hochschule Hannover, dem weltweit größten Zentrum für Cochlea-Implantationen. Die Initiative "Ich will hören" befragte den renommierten CI-Experten.

Herr Professor, was empfehlen Sie Patienten, denen Hörgeräte nicht helfen?

Prof. Lenarz: Wenn Sprache auch mit Hörgerät nur noch durch Lippenlesen verstanden wird oder wenn man trotz Hörgerät nicht mehr telefonieren kann, sollte man das keinesfalls hinnehmen. Hier können Hörimplantate wie das Cochlea-Implantat (CI) die Rückkehr zum Hören ermöglichen.

Die medizintechnische Entwicklung ist in den letzten Jahren rasant fortgeschritten. Wir können heute jede Art von Hörstörung behandeln. Meist ist dies mit Hörgeräten möglich. Aber im Prinzip verstärkt ein Hörgerät den Schall nur. Es nutzt das noch vorhandene Hörvermögen seines Trägers. Ist unser Innenohr jedoch zu sehr geschädigt, hilft auch die größte Verstärkung nicht mehr. Das CI hingegen umgeht das beschädigte Innenohr. Es stimuliert den Hörnerv direkt. Geschätzt 750.000 Menschen weltweit hören heute mit einem oder auch zwei Hörimplantaten.

Für wen ist ein Cochlea-Implantat geeignet?

Prof. Lenarz: Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Erwachsene mit sehr starkem Hörverlust können ebenso profitieren wie z. B. gehörlos geborene Kinder. Aktuelle Untersuchungen belegen, wie gerade auch Patienten ab 65 durch die CI-Versorgung deutlich mehr Lebensqualität gewinnen. Eine Lösung ist das CI aber auch für viele Patienten, die auf nur einem Ohr hören.

Was kann man mit dem Cochlea-Implantat wieder hören?

Prof. Lenarz: Fast alle Träger können, was sie selbst mit Hörgeräten nicht mehr konnten: Sie können an Gesprächen teilnehmen und dem TV-Programm zuverlässig folgen. Viele können sicher mit dem Festnetztelefon oder dem Handy telefonieren. Sogar in lebendigen Gruppensituationen verstehen sie gut. Zahlreiche CI-Träger berichten, dass sie sogar wieder Musik genießen können. Die Vorteile beschränken sich aber nicht allein auf die Fähigkeit, zu hören und zu kommunizieren.

Welche Vorteile gibt es denn noch?

Prof. Lenarz: Wer trotz Hörgerät nicht mehr richtig hört, muss sich in jeder Situation seines Alltags enorm anstrengen. Unser Gehirn muss ständig Höchstleistungen erbringen, um die fehlenden Informationen auszugleichen. Das ist erheblicher Stress. Man ist erschöpft und niedergeschlagen. Daraus folgen weitere gesundheitliche Risiken. Unzureichend versorgter Hörverlust kann die Gefahr einer frühzeitigen Demenz-Erkrankung erheblich steigern.

Mit einer CI-Versorgung lässt sich die Anstrengung beim Hören deutlich verringern. Der Hörstress fällt weg. Oft leben die Patienten regelrecht auf. Sie schöpfen neue Kraft und können ihr Leben wieder viel aktiver gestalten, wieder auf andere zugehen, neue Eindrücke sammeln, Kultur genießen, reisen und vieles mehr.

Wie erfahre ich, ob ein CI für mich geeignet ist?

Prof. Lenarz: Verschiedene Verbände, Selbsthilfegruppen aber auch das Internet bieten Informationen und klären auf. Das Informationspaket, das auf www.ich-will-hoeren.de kostenlos angefordert werden kann, ist eine erste, gute Orientierung. Und auf der Website der Initiative wird auch der Kontakt zu Experten vermittelt. Nach der ersten Diagnose eines HNO-Arztes überweist er Sie anschließend zu einer spezialisierten HNO-Klinik. Hier findet eine ausführliche Diagnostik statt - medizinische Untersuchungen, Hör- und Sprachtests. Auch Ihre persönlichen Erwartungen werden besprochen. Dann entscheiden Sie gemeinsam mit den Spezialisten, ob Sie Ihr Hören mit einem CI verbessern möchten. Hilfreich kann für eine solche Entscheidung auch der Austausch mit erfahrenen CI-Trägern sein.

Soundprozessor am Kopf: Cochlear™ Nucleus® Kanso™ Soundprozessor

Wie läuft die eigentliche Versorgung ab?

Prof. Lenarz: Für die Versorgung ist ein mehrtägiger Aufenthalt in der HNO-Klinik erforderlich. Bei der Operation wird ein winziger Elektrodenträger ins Innenohr geschoben; ein Routine-Eingriff, der an unserer Klinik jährlich über 500 Mal vorgenommen wird. Schon wenige Tage nach der OP kann das neue Hören beginnen. Der Soundprozessor, den man entweder als knopfähnliche Variante am Kopf oder wie ein Hörgerät hinter dem Ohr tragen kann, wird erstmals angeschaltet. Nach den ersten Tagen und Wochen wird schon ein deutlich verbessertes Hörverstehen erreicht. Wie lange es dauert, das optimale Ergebnis zu erlangen, ist sehr individuell und hängt von der Ertaubungsursache, vom Trainingsaufwand und weiteren Faktoren ab.

Soundprozessor hinter dem Ohr: Cochlear™ Nucleus® 6 System

Wie sieht es denn mit den Kosten für die Behandlung aus?

Prof. Lenarz: Die Kosten für Voruntersuchung und Versorgung werden in der Regel von der Krankenkasse übernommen.

Vielen Dank für das informative Gespräch!

Wir von der Initiative www.ich-will-hoeren.de unterstützen Sie gerne bei Ihren Fragen.