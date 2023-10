Malta in der Weihnachtszeit und zu Silvester: Ein Zauberhaftes Reiseerlebnis

Malta, die kleine Mittelmeerinsel im Herzen des Mittelmeers, ist zu jeder Jahreszeit ein bezauberndes Reiseziel. Doch gerade in der Weihnachtszeit und zu Silvester zeigt sich Malta von einer ganz besonderen Seite. Die Insel bietet nicht nur milde Temperaturen, sondern auch eine reiche kulturelle Vielfalt und festliche Traditionen, die einen Besuch in dieser Zeit unvergesslich machen.

In der Vorweihnachtszeit verwandeln sich die maltesischen Städte in wahre Winterwunderlandschaften. Bunte Lichter, Weihnachtsmärkte und festlich geschmückte Straßen sorgen für eine festliche Atmosphäre. Besonders Valletta, die Hauptstadt Maltas, erstrahlt in einem einzigartigen Glanz.

Vom 8. Dezember bis zum 7. Januar 2024 verwandelt sich die Pjazza Tritoni in Valletta erneut in ein zauberhaftes Fairyland - die Stadt des Weihnachtsmanns! Dieses bezaubernde Wunderland hält für jeden Besucher etwas Besonderes bereit, sei es die atemberaubende Luftansicht von Valletta aus der Sicht von Rudolphs Karussell oder das aufregende Abenteuer auf der echten Eisbahn.

Ein besonderes Highlight in der Vorweihnachtszeit ist auch das jährliche Bethlehem Dorf im Herzen von Ghajnsielem auf der Nachbarinsel Gozo. Hier wird die Geburt Jesu in einem lebendigen Krippenspiel nachgestellt, das Tausende von Besuchern aus aller Welt anlockt.

Silvester auf Malta zu verbringen ist ein einzigartiges Erlebnis. Viele Malteser versammeln sich mit ihren Freunden und Familien in Restaurants und Hotels, die spezielle mehrgängige Silvestermenüs anbieten. Bei den milden Temperaturen in Malta ist es nach dem Essen besonders angenehm, draußen zu feiern. Die Straßen und Plätze in der Hauptstadt Valletta sind lebendig, während das alte Jahr mit Musik und Tanz verabschiedet wird. Auf verschiedenen Bühnen sorgen Live-Bands für die perfekte musikalische Begleitung, und um Mitternacht wird das neue Jahr an der Valletta Waterfront mit einem kleinen, aber beeindruckenden Feuerwerk herzlich willkommen geheißen. Für die Nachtschwärmer, die noch nicht genug haben, gibt es zahlreiche Clubs und Bars im lebhaften Stadtteil Paceville, in denen bis in die frühen Morgenstunden des neuen Jahres gefeiert wird.