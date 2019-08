Es ist Sommer – Zeit, mit den Kumpels im Garten zu grillen oder mit den besten Freundinnen im Park zu relaxen. Ein leckerer Cocktail wäre zu solch einer Gelegenheit geradezu perfekt. Doch woher nehmen, wenn weder ein Cocktail-Shaker noch all die vielen Zutaten griffbereit sind? Wie gut, dass es die neue Club Edition Sex on the Beach von Wodka Gorbatschow jetzt als fertig gemixten Drink "to go" gibt.

An heißen Sommertagen überzeugt der eiskalte Cocktail-Klassiker Sex on the Beach in der praktischen 0,33l-Dose mit seinem fruchtig-herben Geschmack. Denn der Longdrink "to go" mit 10 Prozent Alkohol vereint Pfirsichlikör, Orangen- und Cranberrysaft mit klarem, reinem Wodka Gorbatschow. Der Einkauf der unzähligen Zutaten entfällt und auch der Shaker bleibt im Regal. Einfach eisgekühlte Dose öffnen und genießen! Wer mag, kann den sommerlichen Longdrink natürlich auch auf Eis im Glas servieren. So bleibt viel mehr Zeit fürs Wesentliche, nämlich mit Freunden auf die nächste Runde anzustoßen.

Rein, mild und klar. Das ist Wodka Gorbatschow. Und das schätzen Wodka-Kenner seit Jahrzehnten. Hochwertige Ausgangsprodukte und das aufwendige Verfahren der Kältefiltration sichern die absolute Reinheit, den milden Geschmack und die herausragende Qualität aller Produkte von Deutschlands Wodka-Marke Nummer 1.

Mehr Informationen auf www.wodka-gorbatschow.de