| Nächste Ausfahrt

Fläming: Unaufgeregte Landschaften – und Kürbisse

Auf der A 2 von Hannover nach Berlin begegnet Autofahrern bei Wollin das Hinweisschild "Fläming". Wer die Autobahn bei Wollin oder Ziesar verlässt, findet sich im Nu in einer unaufgeregten Landschaft wieder, die sich vom Südwesten Berlins bis kurz vor die Tore Magdeburgs erstreckt und einzig durch Klöster, Feldsteinkirchen und historische Ortskerne unterbrochen wird.

Halt findet das Auge auch an den Mühlen. Der Beelitzer Spargel hat hier ebenso seine Heimat wie die Teltower Rübchen. Und nirgendwo wird dem Kürbis so gehuldigt wie bei der "Berlin-Brandenburgischen Kürbisausstellung" (bis 5. November 2017). Im Circus der Kürbisse in Klaistow werden 500 Exemplare präsentiert.

Wo: A 2, AS 76, Ziesar & AS 77, Wollin.