| Nächste Ausfahrt

Auf der A 96 von München nach Lindau begegnet Autofahrern kurz vor der Abfahrt 25 das Hinweisschild "Landsberg am Lech an der Romantischen Straße". Wer die Autobahn hier verlässt, kommt direkt in die historische Altstadt eines der sonnenscheinreichsten Orte Deutschlands.

Das Herz des Ortes schlägt am malerischen Hauptplatz mit seiner ungewöhnlichen Dreiecksform und dem Marienbrunnen. Westlich davon steht das Alte Rathaus mit seiner prächtigen Rokokofassade. Und hinter der – im Festsaal – treten am 29. April um 18 Uhr Christoph Hartmann (Oboe) und Akemi Murakami (Klavier) beim "Rathauskonzert Landsberg" mit Werken von Poulenc und Schumann auf.