| Rezepte

Von Anja Kawohl

Backen ist für viele eine Passion. Nicht umsonst erfreuen sich Backshows im Fernsehen größter Beliebtheit. Was gibt es denn auch Schöneres, als seine Lieben mit Selbstgebackenem zu verwöhnen und sich dabei die Tipps der Profis zunutze zu machen? Und trotz allem will so manches Rezept nicht 100-prozentig gelingen.

Mit der Backschule von Cynthia Barcomi ist das perfekte Ergebnis greifbar nahe. Denn die gebürtige Amerikanerin verrät auf 256 Seiten nicht nur köstliche Rezepte, sondern auch zahlreiche Tipps und Tricks, wie Kuchen, Muffin, Brot und Co. zu einem Hochgenuss werden.

Vielen ist die sympathische Konditorin und Kochbuchautorin aus dem TV bekannt. Oder man hat vielleicht schon einmal ihre Köstlichkeiten in Berlin probiert, wo sie lebt und eine Kaffeerösterei und ein Café betreibt. Das Buch eignet sich nicht nur für Anfänger, die mit den leicht nachvollziehbaren, Schritt für Schritt erklärten Anleitungen prima zurechtkommen. Auch „alte Back-Hasen“ mit reichlich Erfahrung können hier noch nützliche Kniffe lernen.

Nach einer Einführung in Sachen Arbeitsmittel, Zutaten, Equipment und diversen praktischen Hinweisen kann es dann auch losgehen. Blätter-, Strudel-, Sauer-, Hefe- oder Brandteig, Cupcakes, Pies, Quiches, herzhaftes oder süßes Brot, Cheesecakes, Scones oder Biscuits... Schon beim Durchblättern läuft dem Leser das Wasser im Mund zusammen.

Dabei lässt Barcomi genug Raum für eigene Kreationen, denn ihre modernen Rezepte sind zum Teil wie ein Baukastensystem gestaltet, bei dem der Nutzer des Buches aus verschiedenen Füllungen, Böden und Toppings wählen und diese ganz nach Gusto kombinieren kann. Dazu gibt es am Ende des Buches auch noch Anleitungen für reichlich Variationen, in übersichtlichen Tabellen aufgelistet. 130 tolle Fotos machen Spaß und Appetit zugleich. Nachbacken empfohlen!

Cynthia Barcomi, Barcomi's Backschule, Dorling Kindersley Verlag, 256 Seiten, 24,95 Euro

ISBN: 978-3-8310-3306-5