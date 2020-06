| ReiseLaune

Jens van Rooij lebt in München, fühlt sich aber in der ganzen Welt zuhause. Auf seinen Reisen durch Deutschland fasziniert ihn immer auch die Schönheit des Abseitigen, die man oft nur auf den zweiten Blick wahrnimmt. Seine Entdeckungen teilt er als freier Journalist und Buchautor mit seinen Lesern – oder in einem seiner Münchner Lieblingscafés mit Freunden und Familie.

Sehnen Sie sich nach skandinavischweiten Wasserlandschaften, temperamentvollen Samba-Klängen oder einer romantischen Gondelfahrt? Dann bleiben Sie einfach hier. Jens van Rooij stellt in seinem Buch "Hiergeblieben!" 55 lohnenswerte Reiseziele in Deutschland vor.

Zwischen Alpen und Ostsee finden sich viele exotische oder überraschende Orte und Landschaften. Manche kennt man, einige sind weltberühmt, andere wiederum glänzen bescheiden im Verborgenen und warten darauf, entdeckt zu werden. Bei jeder dieser Attraktionen fühlt man sich wie in einem fernen Land, mitunter sogar wie am anderen Ende der Welt.

Im westfälischen Hamm, am Rande des Ruhrgebiets, ragt einer der größten hinduistischen Tempel Europas in den Himmel und im thüringischen Bad Frankenhausen kippt ein uralter Kirchturm so windschief aus dem Lot, dass man in Pisa vor Neid erblasst. Manchmal ist es verblüffend, wie sehr berühmte Landschaften oder Bauwerke rund um den Globus ihren deutschen Pendants oder Doppelgängern ähneln.

Zusätzlich gibt es in "Hiergeblieben!" zu allen Orten eine Auswahl der schönsten Ausflugsziele in der Umgebung sowie Hotel- und Restauranttipps.

Die bibliografischen Daten zum Buch:

"Hiergeblieben! 55 fantastische Reiseziele in Deutschland"

Autor: Jens van Rooij

240 Seiten

ISBN 978-3-95453-183-7

24,99 Euro

