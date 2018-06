| Gesundheit im TV

Schleimbeutel schützen Muskeln und Sehnen. Wenn sie sich entzünden – meist ist das an Schulter, Hüfte oder Ellenbogen der Fall –, schwellen sie an. Schmerzen sind die Folge. Tritt nach ein paar Tagen keine Besserung ein, sollte man zum Arzt gehen. Es besteht nämlich die Gefahr, dass eine Schleimbeutelentzündung chronisch wird. In der Sendung wird gezeigt, wie ein gezieltes Muskeltraining Schleimbeutelentzündungen vorbeugen kann. Visite • Dienstag, 12.6. • 20.15–21.15 Uhr • NDR.

Arthrose heilen, Kraft zurückgewinnen

Für gesunde Menschen ist es selbstverständlich, mit beiden Händen gut zupacken und sicher auf den eigenen Füßen stehen zu können. Doch wie kann man seine Kraft und Standfestigkeit wiederherstellen, wenn eine Arthrose die Gelenke unbeweglich gemacht hat? Abgenutzte Knorpel an Knie, Hand und Finger kommen bei älteren Menschen schließlich häufig vor. Die Sendung informiert in einer 90-minütigen Sonderausgabe mit Experten über Hände und Füße und beantwortet live Fragen der Zuschauer. rbb Praxis • Mittwoch, 13.6. • 20.15–21.45 Uhr rbb.