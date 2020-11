Hilfe bei obstruktiver Schlafapnoe: So funktioniert der Inspire-Zungenschrittmacher

Betroffenen, die an einer OSA leiden und mit der CPAP-Maske nicht zurechtkommen, kann die Inspire Therapie eine wirksame Alternative bieten. Dabei hilft ein Zungenschrittmacher dabei, die Atemwege während des Schlafens freizuhalten.

Die Inspire Therapie funktioniert auf Knopfdruck und arbeitet im Einklang mit dem natürlichen Atemrhythmus. Dieser wird während des Schlafens kontinuierlich gemessen. Durch milde Stimulation bei jeder Einatmung werden so die Atemwege während des Schlafes offengehalten und Atemaussetzer verhindert. Die Stimulation ist dabei so sanft, dass Betroffene nachts nicht gestört werden, morgens ausgeschlafen und erholt aufwachen.

Das kleine Gerät wird operativ unter dem Schlüsselbein eingesetzt. Mit Hilfe eines kleinen Sensors misst es kontinuierlich den Atemrhythmus, während eine kleine Elektrode im Einklang mit der Atmung den Zungennerv stimuliert. So werden die Atemwege offen gehalten und der Schlaf in seiner Qualität unterstützt.

Inspire wird vor dem Schlafengehen bequem über eine kleine Fernbedienung auf Knopfdruck aktiviert, kann bei Bedarf bequem pausiert und nach dem Aufwachen ausgeschaltet werden.

Sie wollen Ihre Schlafapnoe auf Knopfdruck therapieren? Finden Sie unter www.therapie-auf-knopfdruck.de heraus, ob die Inspire Therapie für Sie geeignet ist. Auch telefonisch sind wir unter 0800 - 00 09 78 90 unverbindlich für Sie da.

Weitere Informationen zur obstruktiven Schlafapnoe und ihrer Behandlung sowie wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unter www.therapie-auf-knopfdruck.de. Hier erfahren Sie auch, in welchen Kliniken in der Nähe Ihres Wohnorts ein Zungenschrittmacher implantiert werden kann. Sie können auch die Telefon-Hotline unter 0800 / 000 978 90 anrufen.

