Laufsteg-Trends für kalte Tage! Looks für den Mann im Herbst/Winter

Wenn man sich so manche Fotos von Modeschauen ansieht, fragt man sich: Wer soll das tragen? prisma hat ein paar Trends für den kommenden Herbst und Winter herausgesucht, die durchaus Tragbares hervorbringen und für die man auch nicht unbedingt neu einkaufen muss. Denn in Sachen Oberbekleidung feiern Altbekannte ihre Rückkehr: Blousons im College-Stil, Slim-Fit Mäntel statt Oversize-Modelle sowie Lederjacken dominieren. Auch Daunenjacken sind als Begleiter an kalten Tagen willkommen. Die Farben sind eher zurückhaltend: Grau, Beige und die Mischfarbe Greige geben den Ton an. Modemutige setzen mit Cowboystiefeln Akzente.