Schlafapnoe: Wie gefährlich sie ist und was man tun kann

Für die Gesundheit können die Atemaussetzer weitreichende Folgen haben. Denn schließlich sinkt die Sauerstoffkonzentration im Blut stark und damit auch die Versorgung von Organen und Gewebe mit Sauerstoff. Das Gehirn gerät in Alarmbereitschaft und weckt den Körper deutlich in Form lauten Einatmens (Arousal). Stresshormone werden ausgeschüttet, die den Herzschlag und Blutdruck erhöhen, um den Sauerstoffmangel auszugleichen. Für den Körper bedeuteten diese Atemaussetzer enormen Stress – denn er kommt nachts nicht mehr ausreichend zur Ruhe und kann nicht in den Tiefschlaf fallen, der für die Regeneration entscheidend ist.

Denn unser Schlaf besitzt eine bestimmte Architektur, setzt sich aus verschiedenen Schlafphasen zusammen: Zeitweise schlafen wir nur leicht, dann wieder tief und fest. Während des REM Schlafs, bei dem sich die Augen hinter den geschlossenen Lidern blitzschnell hin und her bewegen, träumen wir und verarbeiten, was wir tagsüber erlebt haben (REM = Rapid Eye Movement).

Bei der obstruktiven Schlafapnoe gerät diese Schlafarchitektur durch die wiederholten Atemaussetzer und anschließenden Weckreaktionen aus dem Lot. Der Schlaf ist nicht erholsam und Betroffene fühlen sich den ganzen Tag über müde und schlapp.

Unbehandelt erhöht eine obstruktive Schlafapnoe auf Dauer auch das Risiko für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dazu gehören zum Beispiel Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall oder nächtliche Herzrhythmusstörungen. Weitere mögliche Folgeerkrankungen sind Diabetes Typ 2 sowie Depressionen. Darüber hinaus kann die Tagesmüdigkeit die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen oder sogar zu Gefährdungen (beispielsweise durch Sekundenschlaf im Straßenverkehr) führen.

Bei Verdacht auf eine obstruktive Schlafapnoe sollten Betroffene möglichst zeitnah einen Arzt aufsuchen. Erste Anlaufstelle ist meist der Hausarzt. Eine gesicherte Diagnose wird dann im Schlaflabor gestellt. Dort kann auch der Schweregrad der Erkrankung bestimmt werden.

Eine wichtige Maßnahme bei der Behandlung einer Schlafapnoe ist es, Risikofaktoren wie Übergewicht oder Rauchen nach Möglichkeit zu reduzieren, da diese das Auftreten einer Schlafapnoe begünstigen. Zudem wird empfohlen, in Seitenlage zu schlafen und auf Alkoholkonsum vor dem Zubettgehen oder Schlafmittel zu verzichten.

Daneben gibt es verschiedene Maßnahmen, um die nächtlichen Atemaussetzer zu verhindern, etwa spezielle Atemmasken oder einen Zungenschrittmacher.

