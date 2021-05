Leinen los entlang der Weinflüsse Rhein und Mosel

Auf einer Flusskreuzfahrt kann man allerhand erleben. Es geht zum Beispiel vorbei an romantischen Schlössern, imposanten Burgen, malerischen Winzerdörfern und dem berühmten Loreley-Felsen. Wandeln Sie auf den Spuren der Römer in Trier, und lassen Sie sich von der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz beeindrucken.