Online-Kurs für mehr Lebensqualität gewinnen

Riccarda Kolb besitzt seit zwölf Jahren mit karmakarma in Düsseldorf eines der größten Yoga-Studios Deutschland und hat sich bundesweit einen Namen als Yogalehrerin, Stress-Präventions-Coach und Autorin gemacht. Dank langjähriger Erfahrung ist sie in der Lage, sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene durch die Online-Kurse zu führen und für die Themen zu begeistern. Und Sie können einen Online-Kurs nach Wahl mit Frau Kolb gewinnen. Um an den Kursen teilzunehmen, benötigen Sie lediglich eine Mail-Adresse sowie einen Computer oder Tablet mit Internetanbindung, mit dem Sie per Zoom-Meeting den Kursen folgen können.