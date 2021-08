"Tatort"-Kissenbezug zu gewinnen

Verlosung

Zu gewinnen: "Huss – Verbrechen Am Fjord" auf DVD

Die junge Polizeianwärterin Katarina "Kati" Huss (Karin Franz Körlof) möchte in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und tritt in Göteborg ihren Dienst als Streifenpolizistin an. Wir verlosen DVDs der ersten Staffel.

MEHR