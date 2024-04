The Masked Singer“: Gewinne Tickets für das Halbfinale

Live beim "The Masked Singer"-Halbfinale in Köln dabei sein! prisma und ProSieben verlosen einmal zwei Tickets für das Halbfinale von „The Masked Singer“ sowie 100 Euro Reisekostenzuschuss.

Das "The Masked Singer"-Halbfinale live erleben

Sie möchten live dabei sein, wenn sich entscheidet, welche Teilnehmer bei der zehnten Staffel von „The Masked Singer“ das Finale erreichen? Sie würden die spannenden, aufwendigen Kostüme gerne einmal ganz aus der Nähe sehen? Bei uns können Sie mit etwas Glück einmal zwei Tickets für das Halbfinale am Samstag, 4. Mai, in den Fernsehstudios in Köln gewinnen. Zusätzlich gibt es für die Gewinner einen Reisekostenzuschuss in Höhe von 100 Euro. Wir wünschen viel Glück!