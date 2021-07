Ungebrochene Reiselust – Urlaub zu gewinnen

Die Corona-Pandemie ist zwar noch nicht ganz überstanden, aber die niedrigen Inzidenzen und die entspanntere Lage im Sommer machen das Reisen wieder möglich. Bei uns können Sie jede Woche Reisen gewinnen.

Nach rund einem halben Jahr Beherbergungsverbot und anderen Reisebeschränkungen kehrt so langsam Entspannung ein, und die Koffer dürfen wieder gepackt werden. Zwar müssen Touristen auch innerhalb Deutschlands noch mit Einschränkungen rechnen, Urlaub ist aber möglich. Wer also kein Problem damit hat, in der Hotelanlage in den ausgewiesenen Bereichen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, seine Daten zwecks der Kontaktverfolgung beim Besuch einer Freizeiteinrichtung abzugeben und ab und zu seinen Impfpass oder ein negatives Testergebnis vorzuzeigen, darf sich auf Abwechslung abseits vom Alltag freuen. Auch Museen und Sehenswürdigkeiten wie Schlösser haben größtenteils wieder mit angepassten Konzepten geöffnet, sodass Städtetrips eine gute Alternative zum Urlaub in der Ferne sein können.

Deutschland steht als Reiseziel nach wie vor hoch im Kurs. Im Jahr 2020 verbrachten laut der Deutschen Tourismusanalyse der BAT-Stiftung über 55 Prozent der Deutschen ihren Haupturlaub in Deutschland. Bayern war der Umfrage zufolge das beliebteste Inlandsreiseziel – noch vor dem gefragten Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Österreich, gefolgt von Italien und Spanien, war das beliebteste europäische Reiseland der Befragten.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Dass die Tendenz auch in diesem Jahr wieder zu Deutschlandreisen geht, zeigte sich bereits bei der prisma-Trend-Befragung Anfang des Jahres: 84 Prozent der Befragten sprachen sich für einen Urlaub im eigenen Land aus. Knapp 60 Prozent der Leser gaben aber auch an, ins europäische Ausland reisen zu wollen. Nur gut 20 Prozent wollten außerhalb Europas verreisen. Besonders die Nachbarländer Österreich (65 Prozent), Niederlande (54 Prozent) und Frankreich (44 Prozent) sind bei den reiseaffinen Lesern beliebt. Egal, wo die Reise auch hingeht, wichtig ist auf jeden Fall, sich vor Reiseantritt über die geltenden Vorschriften am Urlaubsort zu informieren und sich gegebenenfalls um einen Nachweis (geimpft, getestet, genesen) zu bemühen.

REISEN ZU GEWINNEN:

Mit prisma ins Allgäu zum Durchatmen (Teilnahme bis 30. Juli)

Oberjoch im Allgäu liegt auf 1200 Höhenmetern und ist damit Deutschlands höchstes Berg- und Skidorf. Gewinnen Sie einen sechstägigen Wellnessaufenthalt (fünf Übernachtungen) im allergikerfreundlichen Vier-Sterne- Superior-Hotel Alpin Spa Panoramahotel Oberjoch, inklusive Frühstück, Mittags- Salatbuffet und Suppe sowie Fünf-Gang-Wahlmenü am Abend. Bei einer Kopf- und Nackenmassage und der freien Nutzung des Alpin Spa auf 3000 Quadratmetern können Sie herrlich entspannen. Die zentrale Lage zwischen Bodensee und den Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau ermöglicht zahlreiche Ausflüge. www.Spa-dich-fit.de

Verlosung: prisma und Spa-dich-fit verlosen einen sechstägigen Wellness- Urlaub (mit Eigenanreise) ins Allgäu im Wert von 1732 Euro für zwei Personen. Für die Teilnahme einfach bis 30.7.2021 anrufen und gewinnen 01379/88 50 23*. Viel Glück!

Reiselektüre: Diese Urlaubskrimis machen Lust auf den Sommer! (Teilnahme bis 30. Juli)

Urlaubszeit ist Lesezeit: Wenn Sie noch nicht wissen, welche Lektüre Sie mit auf die nächste Reise nehmen wollen, kommt hier der perfekte Gewinn: prisma und der Lübbe Verlag verlosen 15 Buchpakete mit acht atmosphärischen Urlaubskrimis zum Wohlfühlen und Wegträumen. Reisen Sie zum Beispiel mit "Adria Mortale – Bittersüßer Tod" ins Italien der 50er-Jahre. In einem kleinen Küstenort begibt sich Pensionswirtin Federica zusammen mit Commissario Garibaldi und zwei ihrer deutschen Urlaubsgäste auf die Suche nach dem Mörder des Dorflehrers Kilian Rossi. Eine perfekte Reise in den Süden und zurück in die Zeit des Wirtschaftswunders. www.luebbe.de/urlaubskrimis

Verlosung: prisma und der Lübbe Verlag verlosen 15 Buchpakete mit acht spannenden Urlaubskrimis. Einfach bis 30.7.2021 unter der 01379/88 50 24* anrufen. Mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinnern!

Erlebnis-Übernachtung für Groß und Klein (Teilnahme bis 23. Juli)

Vor den Toren Stuttgarts liegt der Erlebnispark Tripsdrill. Mehr als 100 Attraktionen, das Wildparadies und das Natur-Resort warten auf die Besucher. Eine Weltneuheit stellen die beiden Achterbahnen "Volldampf" und "Hals-über-Kopf" dar, deren Streckenverlauf sich mehrfach kreuzt. Im Wildparadies leben mehr als 50 verschiedene Tierarten. Buchen kann man im Internet. www.tripsdrill.de

Verlosung: prisma und der Erlebnispark Tripsdrill verlosen je zweimal eine Übernachtung im Schäferwagen plus zwei Tage freien Parkeintritt für eine vierköpfige Familie. Einfach bis zum 23.7.2021 unter 01379/88 50 20* anrufen. Viel Glück!