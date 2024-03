Verlosung: 30 Eintrittskarten für den bunten Keukenhof

Zum 75. Mal präsentiert der bekannte Keukenhof ein Farbenmeer von über sieben Millionen Blumen. Der 32 Hektar große Park in der Nähe von Lisse in Südholland verfügt über ein 15 Kilometer langes Wanderwegenetz, das an prächtigen Blumen-Rabatten, Teichen, Brunnen und Skulpturen vorbeiführt.