| Weihnachten

Ein Christbaum braucht ausreichend Wasser

Von Anne Rose

Beim Christbaumschmuck gehen die Geschmäcker auseinander. Die einen mögen es klassisch, die anderen opulent. Auch bei den Farben gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Rot, Gold und Grün gehen immer. In diesem Jahr kommen zu den Deko-Evergreens noch Pastelltöne dazu. Einige Tipps aber helfen jedem, damit der Baum lange strahlt. Schon einen Tag, bevor es an die Dekoration geht, sollte man den Baum am besten in den Christbaumständer stellen. So können sich die Äste etwas "setzen". Das Netz dafür von unten nach oben aufschneiden. So verliert der Baum weniger Nadeln. Wichtig ist auch, dass die Tanne von Anfang an ausreichend Wasser erhält. Bis zu zwei Liter benötigt ein zwei Meter hoher Baum am Tag. Damit die Nadeln besonders lange halten, kann zudem Blumenfrischpulver oder Zucker ins Wasser gegeben werden. Beim Dekorieren als Erstes die Lichterkette von unten nach oben und möglichst weit außen auf dem Baum platzieren. Dann kann man nach Belieben schmücken – jeder nach seinem Geschmack