| Tipps für den Alltag

Von Claudia Kook

Obst und Gemüse, das mit der Schale gegessen wird, muss vorher gewaschen werden – das ist keine Frage. Aber auch wenn die Hülle entfernt wird, ist das nötig. Denn mit den Fingern könnten zum Beispiel Bakterien von der Oberfläche auf das Essen übertragen worden sein.

Das kann bei Möhren oder anderen unter der Erde wachsenden Gemüsen passieren. In anderen Fällen können es auch Pestizide sein, die so auf Nahrungsmitteln landen. Manche Pestizide stehen im Verdacht, Allergien auszulösen und das Immun-, Fortpflanzungs- und Nervensystem zu beeinträchtigen.

Weil in Tests gerade bei Bananen große Mengen an Pestiziden in und auf der Schale nachgewiesen wurden, ist zu empfehlen, Kindern nur die bereits gepellten Früchte zu geben und selbst nach dem Pellen die Hände zu waschen.