| Tipps für den Alltag

Es muss nicht immer Imprägnierspray sein. Bei Stoffschuhen reichen in vielen Fällen ein einfaches Teelicht und ein Föhn aus, um dafür zu sorgen, dass es bei Regen keine nassen Füße gibt.

Am besten benutzt man ein weißes Teelicht, damit später keine Farbe auf dem Schuh zu sehen ist. Und um auf Nummer sicher zu gehen, testet man am besten an einer unauffälligen Stelle die Methode. Die ist denkbar einfach: Man nimmt das Teelicht und reibt damit den Schuh ein, bis das Wachs überall verteilt ist – auch an der Verbindung zur Sohle, wo schnell mal Feuchtigkeit hindurch dringt.

Den Schuh im Anschluss auf höchster Stufe föhnen, bis das Wachs geschmolzen ist, danach trocknen lassen. Ist das Wachs getrocknet, sollte es durchsichtig sein – und der Schuh einsetzbar für jedes Wetter.