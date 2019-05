| Tipps für den Alltag

Von Claudia Kook

Turnschuhe sind in – auch zu Gelegenheiten, bei denen sie früher undenkbar waren. Zu Anzügen bei den Herren, zum Kostüm oder Abendkleid bei den Damen gibt es eine große Auswahl an Business-Sneakern, der schicken Variante der Sportschuhe.

Für eine salonfähige Kombination sollte man einige Punkte beachten. Besonderes Obermaterial ist ein Kann, klarer Stil und eindeutige Farben sind ein Muss. Sprich: Leder sorgt für eine edle Note, aber es geht auch ohne. Muster, Ornamente und Stickereien sind tabu. Schwarz, Weiß, Braun- und Blautöne sind die beste Wahl.

Kleidung und Schuh sollten sich idealerweise entweder in der Farbe gleichen oder einen eindeutigen Kontrast bilden. Bei einem weißen Schuh wird der Look optimal ergänzt durch Oberteile oder Accessoires in gleicher Farbe.