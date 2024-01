"Die Bachelors" im Interview: "Da wäre ich am liebsten im Erdboden versunken"

In "Die Bachelors" (RTL, ab 17.01., 20.15 Uhr) suchen Sebastian und Dennis ihre Traumfrauen. Wir haben mit den beiden unter anderem über ihre schlimmsten Dates während der Dreharbeiten gesprochen. Außerdem haben uns die Junggesellen verraten, ob die Konkurrenz in der Show ihrer Freundschaft geschadet hat.

Sebastian: Ich finde es sogar besser, dass wir uns so ähnlich sind. Wenn der andere Kandidat zum Beispiel blonde Haare hätte und das den Frauen einfach besser gefallen würde, dann hätte ich gar keine Chance gehabt. So ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass mehr Frauen da sind, die genau auf den Typ Mann stehen, der wir sind.

Wenn also deine Auserwählte, Dennis, mehr Interesse an Sebastian hatte, gab es keine miese Stimmung zwischen euch?

Die Sendung beginnt mit den Blind Dates in Deutschland. Wart ihr deshalb entspannter, als ihr die Frauen in Südafrika dann zum ersten Mal persönlich getroffen habt?

Dennis: Das schlimmste wäre natürlich, wenn man das Gefühl hätte, den Frauen nicht gerecht zu werden. Also wenn sie schon vor unserer Entscheidung abwandern und sich in unserer Gegenwart nicht wohlfühlen. Das sind Situationen, die keiner von uns erleben möchte.

Dennis: Der Sebastian hat mir mal heimlich erzählt, dass er schwach wird, wenn er hier und da mal ein süßes Kompliment bekommt. Oder in seinen Worten: Dann wird er wie Wachs in ihren Händen (lacht). Da habe ich mich echt weggeschmissen.

Dennis: Also ich würde sagen: Das wichtigste ist das Tun. An alle Rosenkavaliere da draußen: Wenn euch eine Frau gefällt, nicht ewig drüber nachdenken, sondern den Mädels einfach mal sagen, dass ihr sie gut findet. Wenn ihr euch dann selbst treu bleibt und authentisch seid, kommt das immer am besten an.