Rolf Kasparek: "Geschichte ist wichtig, um die Gegenwart zu begreifen"

Seit mehr als vier Jahrzehnten macht Rolf Kasparek Musik, bekannt geworden ist er vor allem mit seiner Band Running Wild. Im Interview erklärt er, warum er in seinen Songs gerne historische Themen aufgreift und warum er einst für das schlechteste Abitur an seiner Schule Beifall bekam.

Rolf Kasparek: Das kommt natürlich vor. Aber dann ist man auch schnell an dem Punkt, das Ganze wieder zu verwerfen oder neuere Dinge einzubauen, die wieder etwas anderes aus der Idee machen. Am besten guckt man vorher mal durch die alten Alben, denn vieles hat man ja selbst nicht mehr im Kopf.

Ganz einfach. Ich habe mich einfach selber gebildet. Die Schulzeit war für mich im Grunde ein Pauken von Dingen, von denen ich die meisten danach nie mehr gebraucht habe. Natürlich nicht alles. Englisch war zum Beispiel ein sehr wichtiges Fach für mich, auch wenn ich sagen muss, dass ich durch meinen Beruf später viel besser Englisch gelernt habe als in der Schule. Lernen und Bildung sind definitiv wichtig. In der Schule war ich nicht so gut. Bei meiner Abi-Feier sagte der Rektor: "Der Mann mit der Gitarre hat zwar das schlechteste Abitur abgelegt, aber er ist gerade in Berlin und nimmt seine erste Platte auf. Er hat es geschafft. Beifall!" (lacht).