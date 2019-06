| Musical-Festival

Von Matthias M. Machan

Musicals mit Kult-Charakter, funkige Tribute-Show, angesagtes Tanzensemble und irische Lebensfreude pur: Die 32. Auflage des Kölner Sommerfestivals ist abwechslungsreich und energiegeladen wie selten zuvor.

Sommerzeit ist Festivalzeit! Wenn NRW in die Ferien geht, bespielen internationale Tanz-, Show- und Musicalproduktionen beim Kölner Sommerfestival die Bühne der Philharmonie. Dass auch in diesem Jahr, bei der 32. Auflage des Festivals, mit "Hair" und "Titanic" gleich zwei Musicals hier, und nicht im blauen Zelt des Musical Domes nebenan, aufgeführt werden, hat seinen ganz besonderen Reiz. Denn die Philharmonie gleicht einem Amphitheater. Kein Orchestergraben, keine mannshohe Bühne trennt das Publikum von den Künstlern. Was man zu sehen bekommt, das ist Live-Entertainment ohne Netz und doppelten Boden. "Kulturelle DNA des Festivals ist, internationale Top-Produktionen aus allen Genres auf die Bühne zu bringen. Zudem sorgt das Ambiente der Philharmonie für eine einmalige Nähe des Publikums zu den Künstlern", erklärt Festivalmacher Ralf Kokemüller als Vorsitzender des Veranstalters BB Group.

Von Bowie bis Flower-Power:

Das Traditionsfestival eröffnet in diesem Jahr mit einer farbenprächtigen Hommage auf das Pop-Idol David Bowie. Das preisgekrönte Musical "Titanic" ist zum ersten Mal in NRW zu sehen. Bereits ein halbes Jahrhundert hat das legendäre Hippie-Musical "Hair" auf dem Buckel – und ist heute noch genauso erfrischend mitreißend wie die Tanzshow Irish Celtic. Die Shows auf einen Blick: Star Dust – From Bach to Bowie Die angesagte New Yorker Tanzcompany Complexions Contemporary Ballet widmet dem Musik-Genie David Bowie eine inspirierende Show zu Welthits wie "Heroes" und "Space Oddity" (16. bis 21. Juli).

Titanic – The Musical:

Titanic ist ein Mythos. Aus dem historischen Stoff über die Menschen auf dem sinkenden Luxusschiff wurde ein Bühnenwerk mit brillant arrangierter Livemusik (23. bis 28. Juli).

Hair – The Musical:

Die mit Ovationen gefeierte Londoner Jubiläumsproduktion des Kult-Musicals kommt für ein exklusives Gastspiel nach Köln und feiert mit Hits wie "Let the sunshine in" die Liebe und das Leben (30. Juli bis 4. August).

Irish Celtic – The spirit of Ireland:

Voller Mystik und Fröhlichkeit lädt Irish Celtic das Publikum mit fantastischen Choreografien und Stepp-Einlagen zu einem Abend irischer Lebenslust ein (6. bis 11. August).

The Sound of Classic Motown:

Stevie Wonder, Supremes oder Jackson 5: Sie alle entsprangen der Ära des legendären Motown-Labels. Entertainer Ron Williams führt durch eine musikalische Hommage auf seinen unvergessenen Sound (16. und 17. August).

Infos unter www.bb-promotion.com ; Tickets unter der Philharmonie-Hotline 0221/28 02 80, an bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.tickets-direkt.de