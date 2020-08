| Kunst

Seit dem 25. Juli läuft sie, die große Rubens-Ausstellung im Diözesanmuseum Paderborn. Wegen der Corona-Pandemie musste der Starttermin verschoben werden. Die Schau zeigt Peter Paul Rubens' Schaffen und sein Wirken auf breiter Ebene.

Zu sehen sind in der Ausstellung mit dem Titel "Peter Paul Rubens und der Barock im Norden" rund 120 Leihgaben aus führenden internationalen Museen, darunter das Rijksmuseum Amsterdam, das Victoria and Albert Museum in London, das Museum Plantin-Moretus in Antwerpen, das Statens Museum for Kunst Kopenhagen, die Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste Wien oder das San Francisco Museum of Modern Art.

Trotz der Corona-Pandemie haben laut Diözesanmuseum nahezu alle Leihgeber ihre kostbaren Exponate nach Paderborn gesandt. Zu den Highlights der Ausstellung zählen großformatige Gemälde sowie eine Vielzahl bedeutender, von Rubens eigenhändig geschaffener Ölskizzen, Zeichnungen und Entwürfe. Ein weiterer Bereich widmet sich der Aktualität des Barock mit Arbeiten u. a. von Gerhard Richter, Tony Cragg, Hans Op de Beeck.

Die Ausstellung "Peter Paul Rubens und der Barock im Norden" ist seit dem 25. Juli und noch bsi zum 25. Oktober 2020 unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften für das Publikum geöffnet. Das Diözesanmuseum Paderborn bietet 60-minütige Führungen durch die Schau sowie eine spezielle Familienführung für Groß und Klein an. Ein Audioguide ist in den Sprachen Deutsch und Englisch sowie für Kinder erhältlich. Darüber hinaus finden Besucher*innen unterschiedlicher Altersklassen auf der Website des Museums Videos und interaktive Mitmachangebote, die spannende Einblicke in die Vorbereitung der großen Barockausstellung geben. Mehr Infos: https://dioezesanmuseum-paderborn.de/

