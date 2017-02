| Verlosung

Zeit zu zweit zu gewinnen

Zum Valentinstag verschenken wir Gewinne an Paare und alle, die eins werden wollen.Selbst wer den Valentinstag nicht mag, muss mit Blick auf andere Länder von Glück reden, dass wir ihn feiern dürfen. In Saudi-Arabien beispielsweise ist er verboten, wie die meisten anderen (westlichen) Feiertage auch. Was die Einheimischen jedoch nicht davon abhält, trotzdem auf Geschenksuche zu gehen, auch wenn selbst rote Blumen für einige Tage nicht zu bekommen sind.In Japan wiederum hat die Blumenindustrie, auf die der Valentinstags-Hype in so vielen Ländern zurückgehen soll, nicht viel zu melden, hier profitiert ausschließlich die Süßwaren-Branche, verschenkt man doch traditionell dunkle Schokolade an Freunde, Verwandte und Kollegen.Und in Finnland begeht man den Valentinstag als Tag der Freundschaft, an dem man meist anonym Karten oder kleine Geschenke an Menschen verschickt, die einem wichtig sind. Wie auch immer Sie den Valentinstag begehen und wem Sie Ihre Aufwartung machen wollen: Vielleicht ist bei unserer Valentinstags- Verlosung ja das passende Geschenk dabei? Wir jedenfalls möchten Sie gerne einladen, zu gemütlichen Lesestunden, einem romantisch-spannenden Abend zu zweit oder einer Reise in die Rosenstadt Eltville. Viel Glück – sowohl beim Mitmachen als auch in der Liebe!Ein Krimi kann nicht romantisch sein? Dann kennen Sie das Original Krimidinner® von World of Dinner nicht. Besuchen Sie mit Ihrem Schatz zum Beispiel die "Hochzeit in Schwarz" und genießen Sie eine spannende Dinnershow ( www.krimidinner.de ) mit erlesenem Vier-Gänge-Menü bei Kerzenschein!Wir verlosen 5 x 2 Freikarten für das Original Krimidinner® oder die ZDF-Dinnershow "Der Kommissar": Wählen Sie dabei aus über 200 der schönsten Schlösser, Burgen und Hotels in ganz Deutschland Ihren perfekten Tatort und die Tatzeit!Entdecken Sie auf www.worldofdinner.de auch weitere Events wie das "Romantik-Dinner", die "Tribute ABBA Dinnershow", "Elvis Dinnershows" und viele andere romantische Dinnershows!Szenen einer Ehe: Jede Woche buchstabiert Autor "rwo" (ein Kürzel des ehemaligen prisma- Chefredakteurs Detlef Hartlap) das Alphabet der Zweisamkeit. Es geht um Küsse, Krisen und Konflikte des Alltags. Lena und ihr Göttergatte oder: die Liebe in Zeiten der Ungewissheit.Sie verdient besser als er und wuppt obendrein den Haushalt. Er trauert seiner Freiheit mit den alten Kumpeln und einer verpassten Karriere als Fußballer nach. Und nun kündigt sich auch noch Nachwuchs an. Die Geburt von Tochter Felicitas hat Lenas kleine Familie komplettiert und die Anforderungen an das Eheleben verschärft ... Als Helden der prisma-Kolumne "Tisch für zwei" begeistern sie jede Woche ein Millionen- Publikum – und seit kurzem gibt es sie auch als Buch im Handel. Unter allen Fans der Kolumne verlosen wirErleben Sie mit uns am 4. Juni 2017 die Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville. Zehntausende Rosenstöcke erblühen jedes Jahr im Spätfrühling in ganz Eltville. 350 verschiedene Sorten der Königin der Blumen sind hier zu Hause und die Stadt Eltville mit ihrer romantischen kurfürstlichen Burg und der verwinkelten Altstadt am Rheinufer verwandelt sich dann stets in ein atemberaubendes Blütenmeer mit rauschenden Farben und Düften.All das und noch viel mehr steht im Mittelpunkt der "Eltviller Rosentage". So vielfältig wie die Rosenpracht in den Gärten der Burg und am Rhein ist auch das bunte Festprogramm, das rund um „die Königin der Blumen“ angeboten wird. Die Gewerbetreibenden bieten an dem verkaufsoffenen Wochenende Spezialitäten, Speisen und leckere Köstlichkeiten rund um die Rose an. Die gesamte Altstadt verwandelt sich in einen riesigen Festplatz. Dazu treiben Straßenkünstler mit Musik, Jonglagen und Zauberkünsten lustigen Schabernack.Wir verlosen. Enthaltene Leistungen: An- und Abreise im nostalgischen 1.-Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD mit Aussichts-, Club- und Speisewagen, Sitzplatzreservierung, etwa fünf Stunden Aufenthalt in Eltville, persönliche AKE-Reiseleitung. Zustiege (frei wählbar): Dortmund Hbf, Bochum Hbf, Essen Hbf, Duisburg Hbf, Düsseldorf Hbf, Leverkusen-Mitte, Köln Hbf, Bonn Hbf. Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann diese Zugreise auch direkt buchen unter: www.ake-eisenbahntouristik.de , Telefon: 06591 / 949 987 88.Viel Glück und einen romantischen Valentinstag wünscht das prisma-Team!* 0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Gewinne wurden prisma unentgeltlich zur Verfügung gestellt.