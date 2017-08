Paar der Woche

Nach 18 Monaten Wartezeit ist es wieder so weit. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehen mit ihrer Show "Das Duell um die Welt" in die nächste Runde. Nachdem im vergangenen Jahr eine Pause eingelegt wurde, soll es am 9. September zur gewohnten Sendezeit um 20.15 Uhr auf Pro Sieben weitergehen.

Das TV-Duo hat in den vergangenen Monaten viele Länder bereist, um die gestellten Aufgaben des anderen zu lösen – und Joko gab den Fans auf seinem Instagram-Account schon ein paar Hinweise. Für ihn ging es unter anderem nach Finnland, China und Schottland.

In der Live-Show wird von jeder Reise ein Einspieler gezeigt. Im Anschluss sehen die Zuschauer die mit Spannung erwartete Challenge, die beide bestreiten müssen.