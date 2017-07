Paar der Woche

Nach den "Harry Potter"-Romanen wird jetzt die nächste Romanreihe von Autorin Joanne K. Rowling nach und nach verfilmt. Der zweite Teil von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" soll Ende 2018 in die Kinos kommen. Eine der Hauptrollen in der Fortsetzung übernimmt Jude Law. Er spielt den jungen Zauberer Albus Dumbledore, lange bevor dieser zum Hogwarts-Schulleiter in "Harry Potter" wird.

Johnny Depp ist in der Rolle des Gellert Grindelwald zu sehen. Brisant: In der Romanvorlage ist Albus in Gellert verliebt – zumindest bevor dieser sich dem Bösen zuwendet. Dementsprechend könnte es auch im Film zu einer Liebesszene zwischen den Charakteren kommen – und damit zwischen Jude Law und Johnny Depp.