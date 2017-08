Paar der Woche

Jogi Löw hat im sportlichen Bereich schon so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann. Jetzt versucht er sich auf einem ganz neuen Gebiet: Er hat zusammen mit TV-Koch Tim Mälzer ein Kochbuch herausgebracht.

In "Erfolgsrezepte" ist der Zusammenhang mit der eigentlichen Leidenschaft von Jogi Löw nicht zu überlesen: Die Rezepte heißen "Das pikante Käse-Ei-Kurzpassspiel für eine gelungene Aufwärmphase" oder "Büffelmozzarella auf grünem Rasen". Deftig, aber einfach, so mögen es beide Autoren in der Küche. Dementsprechend sind die Gerichte im gemeinsamen Kochbuch aufgebaut.

Ob Jogi Löw jetzt Blut geleckt hat und wir noch mehr Kochbücher von ihm erwarten können, hat der Fußball-Bundestrainer bisher nicht verraten.