Paar der Woche

Der erste Platz ist nicht immer eine gute Nachricht. Johnny Depp landete jetzt bereits zum zweiten Mal in Folge ganz oben auf dem Siegertreppchen. Allerdings bei der "Forbes"-Liste der überbezahltesten Hollywood-Schauspieler. Jeder in ihn gesteckte Dollar erspielte an den Kinokassen nur 2,80 Dollar wieder in die Kasse ein, begründete das Magazin seine Wahl.

Will Smith landete auf Platz zwei. Für die Berechnungen analysierte Forbes die letzten drei Filme der Schauspieler und setzte deren Einspielergebnisse in Relation zu den Gagen. Seinen Sieg verdankt Depp wohl vor allem seinem Film "Alice im Wunderland 2: Hinter den Spiegeln". Er floppte an den Kinokassen. Die einzige Frau in den Top Ten ist übrigens Julia Roberts.