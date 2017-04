Paar der Woche

Die vierte Staffel von "Sing meinen Song" startet am 23. Mai (ab dann immer dienstags, 20.15 Uhr) auf Vox. Erstmals wird die Musik-Show nicht von Xavier Naidoo moderiert, sondern von Sascha Vollmer und Alec Völkel ("The BossHoss").

Bei dem "Tauschkonzert" singen dieses Mal Lena Meyer-Landrut, "Silbermond"-Sängerin Stefanie Kloß, Mark Forster, Gentleman, Michael Patrick Kelly und Moses Pelham die Songs ihrer Kollegen. So wird der Kelly-Family-Evergreen "Fell In Love With An Alien" von Pop-Sänger Mark Forster interpretiert. Reggae-Star Gentleman singt unter anderem den Silbermond-Hit "Heute hab ich Zeit". Und aus "Taken By A Stranger" von Lena Meyer-Landrut machen "The BossHoss" eine Country-Rock-Version.