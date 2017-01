Paar der Woche

In den 90er-Jahren fielen reihenweise Mädchen wegen ihnen in Ohnmacht: Angelo Kelly und Gary Barlow.



Der eine stand mit seiner Großfamilie als The Kelly Family auf der Bühne, der andere mit seinen Bandkollegen Robbie Williams, Howard Donald, Mark Owen und Jason Orange als Take That. Im kommenden Jahr feiern beide mit ihren Bands ein Konzert-Comeback.



Am 19. Mai singen die Kellys in der Dortmunder Westfalenhalle – allerdings nicht in voller Besetzung. Paddy und Maite Kelly haben bisher noch nicht zugesagt. Auch bei Take That müssen die Fans auf zwei bekannte Gesichter verzichten. Die Musiker gehen ab Mai 2017 ohne Robbie Williams und Jason Orange in Großbritannien auf Tour.