Paar der Woche

Am 4. März (20.15 Uhr) überträgt das ZDF die Verleihung der Goldenen Kamera. Wer den Film- und Fernsehpreis erhält, entscheiden in diesem Jahr unter anderem TV-Moderator Johannes B. Kerner und Komikerin Carolin Kebekus. Sie sitzen in der Jury, die aus rund 50 Filmen und Serien die Gewinner kürt.

Die Mitglieder müssen für ihre Wahl mehr als 4000 Minuten Material sichten. Die Jury entscheidet, welcher als "Bester deutscher Fernsehfilm", wer als "Beste deutsche Schauspielerin" und "Bester deutscher Schauspieler", als "Bester Mehrteiler/Miniserie" sowie mit dem "Nachwuchspreis" ausgezeichnet wird.

Wer sich am Ende in geheimer Wahl durchgesetzt hat, erfahren übrigens auch Kebekus und Co. erst am Abend der Gala.