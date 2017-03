Paar der Woche

Wer schon mal den Wunsch hatte, den ein oder anderen B-Promi in die Wüste zu schicken, hat jetzt Glück. In der ProSieben-Serie "Global Gladiators" gehen ab Frühjahr acht TV-Sternchen auf eine Reise durch Namibia.

Die Show ist eine Mischung aus Dschungelcamp und Promi Big Brother: Zwei Teams treten gegeneinander an und müssen Prüfungen bestehen. Sie wohnen in einem ausgebauten Frachtcontainer, in dem sie rund um die Uhr gefilmt werden.

Model Larissa Marolt hat als Ex-Dschungelcamp-Kandidatin schon Erfahrung mit Dauerüberwachung. Ihr Mitreisender Pietro Lombardi war in letzter Zeit vor allem dank des Rosenkrieges mit seiner Noch-Ehefrau Sarah in den Schlagzeilen. Bleibt abzuwarten, wie er sich in der Wüste schlägt.