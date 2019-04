| Rätselkrimi

Elly, die Tante von Kommissarin Schwarz, war mit den Nerven am Ende. Jemand hatte ihr ihre Bankkarte gestohlen und am Automaten Geld abgehoben. "Zuerst am Donnerstag, 1. September, 100 Euro und am 6. September wie - der 100 Euro. Dann 100 Euro am Donnerstag, dem 8. September. Erst am Freitag, dem 9. September, habe ich mein Konto sperren lassen."

Zerknirscht musste Tante Elly zugeben, dass sie nicht nur ihre Geheimzahl auf der Karte no tiert, sondern die Karte auch noch ungesichert in der Schublade ihres Küchentisches aufbewahrt hatte. "Am 31. August habe ich sie noch dort gesehen", beteuerte sie.

Hatte etwa Ellys Putzfrau Carla die Karte geklaut? Sie kam freitags von neun bis elf Uhr. Oder war es Gero Tressler, Ellys Nachbar? Er hatte am 1. September ihren Durchlauferhitzer repariert. Oder war es Juri Kowalski, der am 2. September in Ellys Garten gearbeitet hatte? Von ihm hatte Elly eine Postkarte aus Warschau bekommen. "Die traf am 4. September ein."

Wer stahl Tante Ellys Bankkarte?

Hier finden Sie die Lösung (einfach auf die Grafik klicken):