| Lara Hunt

Sommer, Sonne – und es geht mehr raus. Klar, dass man dann auch schön aussehen will. Aber nicht nur deshalb ist es wichtig, sich jetzt um Haut und Haare zu kümmern. prisma hat sich von Experten zehn Tipps für schöne Haut und Haare im Sommer geben lassen.

Tipp 1: Sauerstoff an die Haut lassen

"Reinigung ist das A und O", betont Irina Warkentin, Kosmetikerin aus Düsseldorf. Das gilt nicht nur für den Sommer, sondern für das ganze Jahr. "Durch die Reinigung wird die Haut von Make-up, Cremes, Fett, Schweiß und Hautschüppchen befreit. Dadurch kann sie atmen und im Anschluss Cremesgut aufnehmen", sagt Warkentin.

Tipp 2: Peeling – aber das richtige

Wer seine Haut jetzt noch mal tiefenreinigen will, kann auf ein Peeling zurückgreifen. "Ganz wichtig ist, dass das Peeling auf die Haut abgestimmt ist", sagt Warkentin. Sie empfiehlt eine Beratung bei der Kosmetikerin des Vetrauens. Wer stattdessen auf ein Produkt aus dem Drogeriemarkt zurückgreift, sollte auf Schleif- und Reibpartikel verzichten. "Dann lieber ein Enzympeeling oder ein White Peeling mit Milchsäure. Damit kann man, anders als mit den Peelings mit Partikeln, nichts kaputt machen", erklärt die Kosmetikerin.

Tipp 3: Cremen, cremen, cremen

Auf die Tagescreme sollte niemals verzichtet werden, sagt Warkentin. Am besten ist eine Creme, die auf die Person abegestimmt ist. Hauttyp, Alter, Lebensweise und Ernährung spielen dabei eine Rolle. "Womit man nie etwas falsch machen kann, ist Feuchtigkeit", sagt Warkentin. Außerdem sollte die Creme verträglich sein. Gut für die Haut sind außerdem Kollagen und Elastin, da sie die Haut fest und elastisch machen. Gerade im Sommer, aber auch sonst wichtig, ist der Sonnenschutz. "Eine Hautcreme mit Lichtschutzfaktor schützt nicht nur vor Sonnenbrand, sondern auch vor Fältchen und Hautalterung", sagt Warkentin. Im Trend, sagt sie, liegen getönte Tagescremes mit Lichtschutzfaktor – ein 3-in-1-Produkt.

Tipp 4: Extra-Pflege mit Masken und Ampullen

Gerade im Sommer kann die Haut noch mehr Feuchtigkeit gebrauchen. "Ich empfehle ein- bis zweimal die Woche eine Gesichtsmaske, damit die Haut sich regenerieren kann und sich das nimmt, was sie am Tag verbraucht hat", sagt Warkentin. Sie empfiehlt feuchtigkeitsspendende Masken, gerne auch mit Vitamin C. Für den Frische-Kick können auch Ampullen mit Konzentraten sorgen. "Mit Feuchtigkeit, Hyaluron und Aloe Vera kann man hier nichts falsch machen", sagt die Kosmetikerin.

Tipp 5: Pflege für die Haare

"Pflege ist im Sommer ein Muss", betont Friseurmeisterin Brigitte Wildangel. Gerade in der warmen Jahreszeit sehnen sich die Haare nach Feuchtigkeitspflege, Ölen und Glanz, erklärt sie. Ihr Tipp: Ein UV-Schutz-Shampoo. Das hilft nicht nur, die Haare zu schützen, sondern sorgt auch dafür, dass gefärbtes Haar nicht verblasst.

Tipp 6: Flechten statt föhnen

Haare werden im Sommer öfter gewaschen und gestylt. Das kann sie mitnehmen. Friseurmeisterin Wildangel rät dazu, statt einer Föhn- eine Flechtfrisur zu probieren. Der Friseur des Vertrauens kann hier Technik-Tipps geben.

Tipp 7: Gefärbte Wimpern und Augenbrauen

Für diejenigen, die im Sommer gerne im Wasser sind, hat Brigitte Wildangel noch einen Tipp, der Zeit spart: Sie empfiehlt ihren Kunden, die Wimpern und Augenbrauen für die Sommersaison zu färben. So spart man sich das Nachschminken und hat auch nach dem Sprung in die Fluten einen bezaubernden Augenaufschlag.

Tipp 8: Mildes Shampoo schont das Haar

Naturprodukte bleiben auch im Sommer 2020 beliebt. Das bestätigt Ariane Kaestner, Geschäftsführerinvon Luvos. Das Unternehmen hat viele verschiedene Heilerde-Produkte auf dem Markt, von der Gesichtspflege inklusive Seren und Masken bis hin zu Haarpflege. "Wer sein Haar im Sommer häufig wäscht, profitiert von milder Haarpflege. Wir haben ein Produkt auf den Markt gebracht, das die Kopfhaut wieder in Balance bringt und den pH-Wert im Gleichgewicht hält", sagt Kaestner.

Tipp 9: Maske fürs Haar

Ein weiterer Tipp von Kaestner: Die Heilerde-Haarmaske. Die mischt man selbst aus Wasser und Heilerde, verteilt sie auf Haare und Kopfhaut und lässt sie einwirken. Die hilft besonders, wenn das Haar platt und strähnig ist.

Tipp 10: Gegen Pickel durch Mund-Nasen-Bedeckungen

Das Frühjahr hat uns alle mitgenommen. Die Mundschutz-Pflicht war nicht nur eine Umgewöhnung, sondern hat auch empfindlicher Haut viel zugemutet. "Viele bekommen durch die Mund-Nase-Bedeckungen Pickelchen", sagt Ariane Kaestner. Auch gegen die kann eine Heilerde-Gesichtsmaske helfen, weiß sie.