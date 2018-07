| Verlosung

Das "Landhaus Zu den Rothen Forellen" liegt im schönen Städtchen Ilsenburg, am Fuße des Harzer Brockens. Es gehört zur Gruppe "Dr. Lohbeck Privathotels" und ist mit fünf Sternen Superior das höchstausgezeichnete Hotel in Sachsen-Anhalt.

Das Landhaus begeistert durch seine Vielfalt: Der gehobene Landhausstil, der exklusive Wellnessbereich, die hervorragende Lage am Forellenteich, in direkter Nähe zu zahlreichen Wanderwegen, und das ausgezeichnete Speisenangebot lassen die Gäste von nah und fern anreisen. Die Badeund Saunalandschaft bietet Schwimmbad, Whirlpool, Dampfbad, Finnische und Biosauna sowie zahlreiche Ruhebereiche. Mehr können Sie unter www.rotheforelle.de erfahren.

prisma und Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co. KG verlosen sieben Übernachtungen im Landhauszimmer für zwei Personen (im Gewinn enthalten: Landhaus-Genießer-Frühstück, 3-Gänge-Genussmenü an allen Abenden, ein Harz-Reiseführer und eine Wanderkarte, an einem Tag Rucksack und Lunchpaket für Ihre Wanderung).

Einfach bis zum 20. Juli anrufen und gewinnen: 01379/88 85 10*

