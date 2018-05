| Verlosung

Am Sonntag, 13. Mai 2018, ist Muttertag. Mit prisma können Sie tolle Preise wie ein Mädelswochende im Spa-Hotel oder auch eine kleine Soundbar gewinnen.

Verwöhn-Momente zum Muttertag!

Passend zum Muttertag verlost Champagne Nicolas Feuillatte zehn Flaschen des edlen Palmes d'Or. Mit seinem verführerischen Bouquet von zarten Zimtgewürzen und Vanillecreme-Aromen ist dieser elegante Champagner ein Garant für höchste Gaumenfreuden. Ob als Aperitif oder Dessert-Highlight – mit einem Gläschen Palmes d'Or wird der Muttertag zu einem ganz besonderen Moment. Champagner aus dem Hause Champagne Nicolas Feuillatte ist im gut sortierten Fachoder Onlinehandel erhältlich. Bezugsquellen erhalten Sie per E-Mail an willkommen@weinwelt.de oder unter 07021/57 01 57 0. prisma und Champagne Nicolas Feuillatte verlosen zehn Flaschen Champagner Palmes d'Or. Einfach bis 18. Mai 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 20*

Mädelswochenende im Spa-Hotel

Der bayerische Käsespezialist ALPENHAIN verlost zum Muttertag ein Wellnesswochenende im Spa-Hotel für zwei Personen, inklusive einer Übernachtung, Frühstück und Wellnessgutschein. Verbringen Sie ein entspanntes Wochenende in den Bergen und lassen Sie sich rundum verwöhnen. Kulinarisches Highlight des Kurzurlaubs ist der traditionelle Obazda von ALPENHAIN, der nicht nur auf Brot, sondern auch als Dip hervorragend schmeckt und sich optimal als Snack zwischendurch eignet. Hergestellt aus frischer Alpenmilch ist der Obazda von ALPENHAIN ein traditionelles Schmankerl. prisma und ALPENHAIN verlosen zweimal einen Aufenthalt für zwei Personen in einem Spa- & Wellnesshotel in den Bergen inklusive Wellnessgutschein und ALPENHAIN- Brunchpaket im Gesamtwert von je 600 Euro. Mehr Informationen können Sie auf www.alpenhain.de finden. Einfach bis 18. Mai 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 21*

Entspannt und schön durch den Tag

Das Biotulin® Supreme Skin Gel glättet und strafft die Haut, sodass Ihre Gesichtszüge lebendig und schön bleiben. Es ist zu 100 Prozent natürlich, ohne Parabene und für alle Hauttypen geeignet. Der natürliche Wirkstoff "Spilanthol", der aus dem Extrakt der Parakresse gewonnen wird, sorgt bei regelmäßiger Anwendung für ein deutlich straffer aussehendes Gesicht und beugt der Entstehung neuer Fältchen vor. Prominente wie Heiner Lauterbach oder Stil-Ikone Kate Middleton haben sich zu Biotulin® bekannt. prisma und Biotulin® verlosen eines von acht Beautysets, bestehend aus vier Biotulin® Supreme Skin Gels, einem SkinRoller und einer Bio-Cellulose-Maske, im Gesamtwert von je 150 Euro. Weitere Informationen unter www.biotulin.de. Einfach bis 18. Mai 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 22*

Verwöhnauszeit im Romantik Hotel Fuchsbau

Mitten im Grünen des Seebads Timmendorfer Strand liegt das Romantik Hotel Fuchsbau. Nehmen Sie sich eine Auszeit und genießen Sie einen romantischen Aufenthalt zu zweit. Es erwarten Sie vier Übernachtungen im Romantik-Zimmer, Gourmetfrühstück, Abendmenüs und Entspannung im Spa. Die Anreise ist sonntags möglich, Feiertage sowie die Zeit von Mai bis September sind ausgenommen. prisma und das Romantik Hotel Fuchsbau verlosen einen Aufenthalt über vier Nächte für zwei Personen im Gesamtwert von 1 000 Euro. Weitere Informationen können Sie auf www.fuchsbau.com finden. Einfach bis 18. Mai 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 23*

Kleine Soundbar, große Unterhaltung

polk ist Marktführer für erstklassige Home-Entertainment-Lautsprecher in den USA. Mit dem MagniFi Mini TV-Soundsystem, das mit allen Fernsehern kompatibel ist, liefert die amerikanische Hi-Fi-Marke einen "Klangknüller": Obwohl die Soundbar so ultrakompakt ist, erzeugt sie einen beeindruckenden Surround-Sound. Zusätzlich sorgt die patentierte Voice-Adjust- Technologie für kristallklare Dialoge bei jedem Film. prisma und polk verlosen dreimal eine MagniFi Mini-Soundbar im Wert von je 399 Euro. Weitere Informationen auf www.polkaudio.com. Einfach bis 18. Mai 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 24*

*0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma von den Kooperationspartnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt.