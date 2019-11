| Verlosung

Weihnachten steht vor der Tür. prisma hat die passenden Geschenke für Sie und Ihre Lieben. Einfach bis zum 6. Dezember die entsprechende Rufnummer wählen. Mit ein bisschen Glück gehören Sie zu unseren Gewinnern.

Nichts für Sie dabei oder kein Glück bei der Verlosung? Dann haben wir gute Nachrichten: Weitere Gewinne gibt es nächste Woche in Teil 2 unserer Weihnachtsverlosung!

Hier unsere Gewinnspielpreise im Überblick:

Flusskreuzfahrt auf der Donau

Herzlich willkommen an Bord! Eine Flusskreuzfahrt ist die wohl schönste Art, Städte und Landschaften ganz entspannt kennenzulernen. Beispielsweise bei einer Tour auf der Donau. An Bord der 2018 in Dienst gestellten MS VistaStar geht es von Passau über Spitz nach Wien und Budapest und von dort aus über Bratislava und Ybbs zurück nach Passau. Wir verlosen eine einwöchige Donau¬kreuz¬fahrt mit der MS VistaStar für zwei Personen in der Zeit vom 9. bis 16. April 2020 in einer 2-Bett-Oberdeck-de-luxe-VIP-Kabine mit französischem Balkon zum Gesamtpreis von 3.298 Euro. Einfach anrufen unter: 01379/88 00 51*

3 Baumschmuck-Sets

Wir verlosen 3 Weihnachtsbaumschmuck-Sets im Wert von je 166,79 Euro. Mit diesem Weihnachtsset verwandeln Sie Ihren Tannenbaum in ein prächtiges Weihnachtsexemplar. Zum Set gehören ein Krinner Christbaumständer Premium L, eine Unterleg- decke, kabellose LED-Premium-Mini-Baumkerzen in Rot, ein LED-Tree-Topper und eine LED-Solarlaterne von Lumix. Einfach anrufen unter: 01379/88 00 52*

2 x 500 Euro Shopping-Gutscheine

Die Suche nach Weihnachtsgeschenken kann ziemlich anstrengend sein. Für entspannte Käufe von zuhause aus bietet Ebay die ideale Plattform. Dort können Kunden auch noch sparen. Denn bei Ebay gibt es viele Produkte zum Bestpreis. Wir verlosen 2 Shopping-Gutscheine von Ebay im Wert von je 500 Euro. Einfach anrufen unter: 01379/88 00 53*

Hochwertiges Porzellan-Service

Kerzenschein, Leuchtsterne und Lichterketten in den schönsten Formen und Farben: Ganz im Sinne dieser stimmungsvollen Dekorationen präsentieren sich auch die Bastel-Ideen von und mit Ferrero Rocher, Mon Chéri, Raffaello und Ferrero Küsschen. Passend dazu: ein Porzellan-Service von Dibbern mit 4 Platz- und 4 Esstellern, 1 Servierplatte, 1 Servier- und Dipschale sowie Spezialitäten von Ferrero. Wir verlosen 1 Porzellan-Service von Dibbern für vier Personen und Pralinen von Ferrero im Gesamtwert von 1000 Euro. Einfach anrufen unter: 01379/88 00 54*

Gefüllter Party-Kühlschrank

Mit Glastür und LED-Innenbeleuchtung, damit die gekühlten Getränke stets im Blick sind: Wir verlosen einen Party-Kühlschrank (62 Liter Volumen), gefüllt mit Warsteiner Weihnacht. Das Weihnachtsbier hat einen hohen Stammwürzegehalt. Spezielle Gerstenmalzsorten führen zu einem malzigen Geschmack. Einfach anrufen unter: 01379/88 00 55*

Pralinen für ein ganzes Jahr

Von fruchtig und süß bis hin zu herb und nussig – nicht nur zur Weihnachtszeit lädt das vielfältige Angebot aus leckerer Schokolade und feinen Süßwaren bei arko dazu ein, andere oder sich selbst festlich zu verwöhnen. Wir verlosen 2 x 1 Pralinen-Jahresabonnement im Wert von je 250 Euro. Die Gewinner erhalten ein Jahr lang monatlich eine besondere Pralinen-Auswahl, die nach Hause geschickt wird. Einfach anrufen unter: 01379/88 00 56*

2 Gutscheine für neues Winter-Outfit

Abenteuerlustig und lässig oder kuschelig und leicht: Die Walbusch-Winterkollektion für Damen und Herren ist da. Wir verlosen 2 Geschenk-Karten im Wert von je 250 Euro für einen Einkauf nach Herzenslust bei Walbusch. Damit Sie für den Festtagsspaziergang modisch gekleidet sind. Den Gewinn beim Einkauf (im Online-Shop, in der Filiale, bei telefonischer Bestellung) eintauschen und die kalten Tage im neuen Outfit genießen. Einfach anrufen unter: 01379/88 00 57*

3 x 2 Tickets für André Rieu

Seit über dreißig Jahren tourt der charmante Niederländer mit seinem Orchester um die ganze Welt. Am 1. Oktober feierte Star-Geiger André Rieu seinen 70. Geburtstag – und geht ab Januar auf große Geburtstagstournee durch ganz Deutschland. Wir verlosen 3 x 2 Tickets für ein Konzert der Deutschlandtour von André Rieu 2020 in einer Stadt Ihrer Wahl (von insgesamt 16 Städten). Dazu gibt’s je 2 x die neue CD von André Rieu "Happy Days". Das alles im Gesamtwert von 500 Euro. Einfach anrufen unter: 01379/88 00 58*

3 Senioren-Handys

Das richtige Telefon für alle Senioren: Das emporiaSMART.3 von mobilcom-debitel ist sehr leicht bedienbar und verfügt über einen Notrufknopf sowie über einen praktischen Akustikverstärker fürs Hörgerät. Zugleich hat es mit zwei Kameras, WiFi, Bluetooth und GPS alle gängigen Funktionen eines modernen Smartphones. Wir verlosen 3 Senioren-Smartphones im Wert von je 200 Euro. Einfach anrufen unter: 01379/88 00 59*

* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Sachpreise wurden prisma von den Kooperationspartnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung möglich. Rechts- und Postweg sind aus geschlossen. Das Mindest- alter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb – Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.