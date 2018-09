| Verlosung

Besondere Momente in großartigen Bildern festhalten – mit der Canon EOS 750D SLR Digitalkamera ist das ganz einfach. Ob beim Städtetrip, bei einem Ausflug in die Natur oder einer Familienfeier – dank neuester Technologien können sowohl Videos in Full HD als auch kreative Bildaufnahmen in diversen Special-Scene-Modi gemacht werden.

Per W-Lan mit NFC können Bilder zudem einfach auf andere technische Geräte übertragen werden. Mehr Infos finden Sie auf www.ebay.de. Für alle Professional- oder Hobbyfotografen gibt es bei Ebay außerdem eine große Auswahl an Kameras und Kame-razubehör. Ob Kameratasche, Stativ, Akku oder Speicherkarte – das große Sortiment bietet für jeden die passende Ausstattung.

prisma und Ebay verlosen zweimal eine Canon EOS 750D inklusive Objektiv im Gesamtwert von jeweils 799 Euro. Einfach bis 28. September anrufen und gewinnen:01379/88 50 20.*

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Sachpreise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.