Sicher, bequem, sportlich: In die Pedale treten und entspannt dahingleiten macht vor allem dann Spaß, wenn es nicht allzu heiß ist – wie etwa im Spätsommer und Herbst. Deshalb: Machen Sie mit beim großen prisma-Gewinnspiel rund ums Fahrrad.

Geballtes Wissen rund ums Rad

Wer mit seinem Rad auf Tour gehen will, braucht ein fittes Rad, gute Ideen und nützliche Tipps. All das findet sich in den Büchern und Magazinen des Delius-Klasing-Verlags. Weitere Infos dazu können Sie auf www.delius-klasing.de finden. Zehn Pakete mit je drei Büchern und einem Magazin(-Abo) haben die Bike-Experten zusammengestellt: Mike Storeys Buch "Fahrrad – Wartung und Reparatur" ist ein umfassender Ratgeber zu allen gängigen Fahrradtypen und -teilen, Armin Herb und Daniel Simon haben "Die schönsten E-Bike-Touren in den Alpen" zusammengestellt und "Bikepacking" zeigt, wie Sie Ihre sieben Sachen richtig zusammenstellen. Dazu legen wir noch ein Jahresabo von MYBIKE in jedes Paket, dem Magazin für alle Themen rund ums Fahrrad und Radfahren.

prisma und der Delius-Klasing-Verlag verlosen zehn Buch-/Magazin-Pakete inklusive MYBIKE-Jahresabo. Einfach bis zum 31. August anrufen und gewinnen :01379/88 85 10*

Mit Boat & Bike durch die Niederlande

Genießen Sie mit Compass Kreuzfahrten eine komfortable Aktiv-Reise mit Rad und Schiff durch den Nordwesten der Niederlande. Sie erkunden entspannt an Bord und aktiv auf dem Fahrrad die Flusstäler des Niederrheins, der Overijssel, das waldreiche Naturgebiet De Veluwe und alte Hansestädte wie Doesbug, Deventer, Kampen. Neben attraktiven Flusskreuzfahrten ist Compass Kreuzfahrten auch bekannt für interessante und entspannte Kreuzfahrten auf hoher See. Weitere Informationen können Sie im Netz auf www.compass-kreuzfahrten.de finden.

prisma und Compass Kreuzfahrten verlosen eine Flusskreuzfahrt Boat & Bike auf der MS De Nassau für zwei Personen in der 2-Bett-Kabine inklusive zweier Leihfahrräder im Gesamtwert von 1360 Euro. Einfach bis zum 31. August anrufen und gewinnen:01379/88 85 11*

Ergonomisch und sicher mit EP-1-Pedalen

Die EP-1-Pedale schmiegen sich mit ihren großen und ergonomisch geformten Trittflächen an die Fußsohlen an und sorgen damit für eine optimale Kraftübertragung und ein hervorragendes Fahrgefühl. Während der Fuß bei herkömmlichen Pedalen nur punktuell aufliegt und auf Grund der kurzen Pedaloberfläche in Längsrichtung verformt wird, unterstützen die EP-1-Pedale mit ihrer großen Kontaktfläche die Fußsohle. Weitere Infos dazu können Sie online unter www.ergotec.de finden. Beschwerden wie Taubheitsgefühle oder Fußschmerzen lassen sich so vermeiden. Die Effizienzsteigerung und der Komfortgewinn lassen sich sofort spüren.

prisma und ergotec verlosen 25 Paar Gesundheitspedale EP-1-Med. Einfach bis zum 31. August anrufen und gewinnen: 01379/88 85 12*

