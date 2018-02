| Verlosung

Genießen Sie in "Molitors Mühle" idyllische Tage im Salmtal in der Vulkaneifel. Eine ehemalige Mühle, fünf verträumte Seen und das malerische Ambiente sprechen für sich. Die romantische Mühle ist eingebettet zwischen Mischwäldern und fünf hoteleigenen Weihern in der Nähe des Klosters Himmerod.

Der traditionsreiche 4-Sterne-Familienbetrieb bietet eine Terrasse, ein Kaminzimmer und größtenteils im mediterranen Stil gestaltete Zimmer. Das Hotel verfügt zudem über eine 1300 Quadratmeter große Wellness-Oase mit Hallenbad, Saunalandschaft und Fitnessraum.

Auf dem See liegt eine finnische Pfahlsauna mit Möglichkeit zum Baden. Weitere Informationen können Sie im Internet unter www.molitors-muehle.com bekommen.

prisma und Molitors Mühle verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Halbpension.

Einfach bis zum 23. Februar anrufen und gewinnen: 01379/88 85 10 (0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Der Gewinn wurde prisma vom Veranstalter unentgeltlich zur Verfügung gestellt.)