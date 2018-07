| Verlosung

Wenn sich im Spätsommer der Himmel über Warstein bunt färbt, heißt das nur eins: Die Warsteiner Internationale Montgolfiade, das größte Ballonfestival Europas, findet statt. Vom 31. August bis 8. September erwarten die Zuschauer Starts mit bis zu 200 Heißluftballonen.

Infos sind unter www.warsteiner-wim.de zu finden. prisma und die Warsteiner Brauerei verlosen eine Ballonfahrt für zwei Personen am Samstag, 1. September 2018 plus Übernachtung im Doppelzimmer, Aufenthalt im VIP-Club Happy Ballooning und einen Tankgutschein in Höhe von 100 Euro. Die Ballonfahrt ist wetterabhängig. Falls es mit dem Start nicht klappt, gibt es einen Hubschrauber-Rundflug vor Ort.

prisma und Warsteiner verlosen eine Ballonfahrt für zwei Personen sowie eine Übernachtung im Doppelzimmer. Einfach bis zum 27. Juli anrufen und gewinnen: 01379/88 85 11*

