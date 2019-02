| Alles auf eine Karte (3)

Von Claudia Kook

Im dritten Teil der prisma-Serie zeigen wir, wo Erwachsene sich austoben, Wettkämpfe austragen oder Abenteuer mit Spielspaß verbinden können.

Schwarzlichtviertel Hamburg

Für die Besucher von Deutschlands größter Indoor-Schwarzlicht-Erlebniswelt geht es per U-Boot-Fahrt in eine Unterwasserwelt. Dort locken Minigolf-Bahnen inmitten spektakulärer Licht- und Klangillusionen. Neben einem Geschicklichkeitsparcours durch bewegliche Laserstrahlen gibt es Air-Hockey, Billard mit leuchtenden Kugeln und vieles mehr.

Wann: bis 30.4. (Wintersaison): Montag bis Donnerstag 14–21 Uhr, Freitag 14–23 Uhr, Samstag 10–1 Uhr, Sonntag 10–20 Uhr

bis 30.4. (Wintersaison): Montag bis Donnerstag 14–21 Uhr, Freitag 14–23 Uhr, Samstag 10–1 Uhr, Sonntag 10–20 Uhr Wo: Kieler Straße 571, 22525 Hamburg

Kieler Straße 571, 22525 Hamburg Telefon: 040/219019150

Indoor Skydiving Bottrop

Ein unvergessliches Flug-Erlebnis in einem Windtunnel bietet das Indoor Skydiving sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Profis. 60 Sekunden fühlen sich dabei an wie ein Sprung mit dem Fallschirm aus mehreren tausend Metern Höhe. Die Kammer des Windtunnels zählt mit 17 Metern Höhe zu den größten Europas.

Wann: Montag–Freitag 10–20 Uhr, Samstag/ Sonntag 9–21 Uhr

Montag–Freitag 10–20 Uhr, Samstag/ Sonntag 9–21 Uhr Wo: Prosperstraße 297, 46238 Bottrop

Prosperstraße 297, 46238 Bottrop Telefon: 02041/373730

Indoor-Spielplatz Tiki Solingen

"Ü18-Toben" nennt der Tiki-Indoor-Spielplatz in Solingen sein spezielles Angebot an jedem ersten Freitag im Monat. Dann können die Großen wieder ganz Kind sein und nach Herzenslust auf Spielgeräten wie dem Beach-Trampolin im XXXL-Format herumtollen, ins Bällebad eintauchen oder sich mit den Miniautos ein rasantes Rennen liefern.

Wann: an jedem 1. Freitag im Monat, 19.30–24 Uhr

an jedem 1. Freitag im Monat, 19.30–24 Uhr Wo: Katternberger Straße 111, 42655 Solingen

Katternberger Straße 111, 42655 Solingen Telefon: 0212/814060

Trampolinpark Superfly Wiesbaden

Hüpfen, Klettern, Hangeln: In Wiesbaden lockt einer der größten Trampolinparks Deutschlands. Neben dem "Main Court" mit rund 40 zusammenhängenden Trampolinen gibt es die Freier-Fall-Rutsche und einen Ninja-Parcours. Fehlgriff bedeutet Absturz: In luftiger Höhe geht es an Seilen, Leitern oder Ringen über mit Schaumstoff gefüllte Gruben.

Wann: Dienstag 14–21 Uhr, Mittwoch/Donnerstag 10–21 Uhr (Freitag/Samstag bis 23 Uhr), Montag geschlossen

Dienstag 14–21 Uhr, Mittwoch/Donnerstag 10–21 Uhr (Freitag/Samstag bis 23 Uhr), Montag geschlossen Wo: Ostring 6a, 65205 Wiesbaden

Ostring 6a, 65205 Wiesbaden Telefon: 0611/23684350

Paintball in Günzburg

Taktik, Schnelligkeit und Teamarbeit machen aus Paintball-Spielern Gewinner. Ob Hasenjagd oder Burgeroberung, auf dem Paintball-Gelände in Günzburg können die Teams zwischen sieben verschiedenen Themenfeldern wählen. Bei schlechtem Wetter verlagert sich die Action in die große Paintballhalle.