| Verlosung

Kochen mit Mario Kotaska: prisma bringt Sie zur Eat & Style

Es wird gekocht, gebacken, probiert und geschlemmt: Vom 13. bis 15. Oktober findet in Düsseldorf die "Eat & Style" statt (www.eat-and-style.de), das größte Food-Festival Deutschlands. In diesem Jahr einer der Star-Gäste auf dem Areal Böhler: Mario Kotaska.

Bekannt ist Kotaska als TV-Koch und Currywurst-Liebhaber, er hat aber auch eine Leidenschaft für zeeländische Produkte – und ganz besonders für die Miesmuschel. Ob Muscheltopf, Muschelgratin oder einfache Muschelbrötchen – mit den richtigen Kräutern und Gewürzen zaubert Mario im Handumdrehen köstliche Mahlzeiten. "Kleine Muschel, großer Geschmack", das ist seine Devise. Und dabei können ihm vier prisma-Leser über die Schulter gucken!

prisma verlost: 2 x 2 Tickets für die Kochshow von Mario Kotaska auf der "Eat & Style" am 14. Oktober 2017 um 13 Uhr. Bitte beachten Sie: Die Gewinner werden am 12. Oktober 2017 gezogen und kurzfristig telefonisch informiert. Die Tickets können per E-Mail verschickt oder an der Tageskasse abgeholt werden.

Einfach bis zum 11. Oktober anrufen und gewinnen: 01379/88 85 10 (0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Der Gewinn wurde prisma unentgeltlich zur Verfügung gestellt.)