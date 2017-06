| Verlosung

Lastenrad von Babboe zu gewinnen!

Ob für die Fahrt in die Schule, zu Freunden oder zu einem anderen Ausflugsziel – für all das sind die Lastenräder von Babboe das ideale Transportmittel. Im Alltag bietet das Babboe Big Platz für vier Kinder, Einkäufe, Spielzeug und viele andere Sachen.

Die Kinder sitzen vorne in der Transportbox und sind immer in Sicht. Der Transport im Babboe Big ist außerdem übersichtlicher, geselliger und sicherer, als wenn die Kinder in einem Anhänger hinter dem Fahrrad mitfahren. Die Kinder sitzen auf einer Bank und sind mit einem Dreipunktgurt gesichert.

Sichern Sie sich jetzt Ihr eigenes holländisches Bakfiets von Babboe – prisma und Babboe verlosen ein Babboe-Big-Lastenfahrrad im Wert von 1499 Euro! Weitere Infos können Sie auf www.babboe.de finden – auch auf Facebook ist Babboe unter www.facebook.com/BabboeDE zu finden. Viel Glück!

Einfach bis 7. Juli 2017 anrufen und gewinnen: 01379/88 85 10 (0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Der Gewinn wurde prisma vom Veranstalter unentgeltlich zur Verfügung gestellt.)