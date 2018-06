| Verlosung

André Rieus Konzerte begeistern bereits seit Jahren Millionen von Menschen. Am 28. und 29. Juli 2018 wird sein spektakuläres Maastricht-Konzert 2018 im Kino zu sehen sein.

Unter dem Motto "Amore" feiert André Rieu in diesem Jahr die Liebe. Die unvergesslichen Konzerte aus André Rieus Heimatstadt sind ein einmaliges Erlebnis. Auf dem mittelalterlichen Stadtplatz strömen jedes Jahr Fans aus allen Ecken der Welt zusammen, um André mit seinem Johann-Strauss-Orchester und ganz besonderen Gästen erleben zu können.

Und Sie können live in Maastricht dabei sein: prisma und Piece of Magic verlosen zwei exklusive VIP-Tickets für das Konzert von André Rieu am 13./14. Juli, inklusive Anreise, Hotelübernachtung und Führung durch André Rieus Studio. Alle Kinos in Ihrer Nähe können Sie auf www.andreincinemas.com finden.

prisma und Piece of Magic verlosen zwei exklusive VIP-Tickets für das Konzert von André Rieu am 13./14. Juli. Einfach bis zum 29. Juni anrufen und gewinnen: 01379 / 88 85 11*

