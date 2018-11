| Weihnachtsverlosung

Machen Sie mit bei der prisma-Weihnachtsverlosung – es gibt tolle Preise zu gewinnen!

Gewinnen Sie mit A.T.U ein Elektro-Citybike

Das Elektro-Citybike überzeugt mit edlem Design, großer Reichweite und hochwertiger technischer Mar-ken-Ausrüstung von Bosch. Nähere Informationen können Sie auf www.atu.de finden. Zu den Highlights des Bikes zählt der langle-bige Lithium-Ionen-Akku von Bosch mit 36V Spannung und 400Wh und 11Ah Ladekapazität. Damit wird eine Reichweite von bis zu 80 km mit elektronischer Unterstützung beim Treten ermöglicht.

prisma und die Meisterwerkstatt A.T.U verlosen ein Pedelec Bosch Urban der Marke ATURA im Wert von 1699 Euro. Einfach bis zum 7. Dezember anrufen und gewinnen: 01379/888510*

Festlich dekorieren mit Ferrero

Inspiriert von den beliebtesten Weihnachtsliedern holen die Deko-Tipps von und mit Ferrero Rocher, Raffaello, Mon Chéri und Ferrero Küsschen traditionelle Weihnachtsthemen zurück in die heimischen Wohnzimmer. Ob Anregungen für die festliche Tafel, liebevolle Geschenkverpackungen oder schöner Adventsschmuck – die originellen Ideen setzen die klassischen Formen und Farben charmant in Szene. DIY-Ideen unter: www.kreativ-mit-ferrero.de.

prisma und Ferrero verlosen ein Porzellan-Service von Dibbern, Anleitungen zum Nachbasteln und eine feine Auswahl der hauseigenen Spezialitätenim Gesamtwert von 1000 Euro. Einfach bis zum 7. Dezember anrufen und gewinnen: 01379/888511*

Verwöhnauszeit im Morada Strandhotel Ostseebad Kühlungsborn

Gewinnen Sie einen dreitägigen Aufenthalt in einer Turmsuite mit direktem Meerblick für zwei Personen inkl. Frühstück im Morada Strandhotel in Kühlungsborn. Mehr Infos unter: www.strandhotel-kuehlungsborn.de. Genießen Sie beim Schlemmerfrühstück im Panoramarestaurant einen schönen Ausblick auf die Ostsee. Entspannen Sie in der Wellness- und Frei-zeitoase Kübomare oder nutzen Sie kostenfrei den Fitnessraum.

prisma und das Morada Strandhotel verlosen zwei Aufenthalte für jeweils zwei Personen für den Reisezeitraum 3.1.–10.2.2019 im Wert von je 622 Euro. Einfach bis zum 7. Dezember anrufen und gewinnen: 01379/888512

* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Sachpreise wurden prisma von den Kooperationspartnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb – Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz